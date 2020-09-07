Работы Малевича, Экстер и Стенберга покажут в Подземном музее "Зарядья" в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка "Авангард. Три персоны", приуроченная к 20-летию Московского музея современного искусства (MMOMA), пройдет в Подземном музее парка "Зарядье" с 10 сентября по 11 октября. Она объединит работы Казимира Малевича, Александры Экстер и Владимира Стенберга, сообщает пресс-служба парка в понедельник.

"В Подземном музее парка "Зарядье" откроется выставка к двадцатилетию Московского музея современного искусства. Несмотря на то, что все художники русского авангарда относятся к одному широкому течению, их методы и стиль различны. Такими же непохожими были и судьбы мастеров, пути развития их творчества. Выставка призвана дать зрителю представление о полноте этой сложной и значимой эпохи для отечественной культуры", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавляют, что вход на выставку бесплатный.

В экспозицию проекта #три_ вошли работы из собрания Московского музея современного искусства. Центральная фигура авангарда - Казимир Малевич - представлен работой "Автопортрет" (1934). Полотно "Женщина с рыбой" (1932-34) принадлежит "амазонке" русского авангарда Александре Экстер. Также в составе экспозиции произведение "Рабочий" (начало 1920-х), принадлежащее кисти представителя отечественной школы конструктивизма Владимира Стенберга.

По замыслу организаторов, выставка предлагает сконцентрировать внимание зрителя на важной теме, которая среди прочих выделяется в искусстве начала ХХ века, а именно - на обретении человеком свободы самовыражения, преодолении условностей и стереотипов. "Возможности интерактивного пространства Подземного музея, архивные фото и видео в мультимедийной части экспозиции помогают сфокусироваться на знаковых персонах эпохи авангарда и показать произведения в контексте музейного собрания MMOMA", - добавляют в пресс-службе.

Цикл #три_ состоит из коротких, сменяющих друг друга выставок. В центре экспозиции всегда находятся три работы, раскрывающие суть стиля или определенного периода мастера. Их дополняет мультимедийная часть, погружающая посетителей выставки в биографию художников и исторический контекст. С начала проекта в Подземном музее уже можно было увидеть работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели, Игоря Обросова, Ильи Глазунова и Константина Худякова.