Поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются из-за травмирования человека

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Электропоезда на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) задерживаются в сторону Нахабино из-за инцидента с пассажиром, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В связи с травмированием человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, поезда на Рижском направлении и МЦД-2 в сторону Нахабино следуют с задержкой. На место вызвана бригада скорой помощи" - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и призываем пешеходов переходить железнодорожные пути в специально оборудованных местах", - заключили в пресс-службе.