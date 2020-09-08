В Москве открылась выставка "Цветы врачам" и восемь других экспозиций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка "Цветы врачам", открывшаяся в Московском Мультимедиа Арт музее (МАММ), стала выражением признательности всем медицинским сотрудникам, работавшим во время пандемии коронавируса. Также для публики были открыты восемь выставок в рамках "Фотобиеннале-2020", рассказала ТАСС директор галереи Ольга Свиблова.

"Мы чрезвычайно рады, что практически после шести месяцев, когда музей был закрыт, чего у нас не было никогда, мы, наконец, открываемся. Как люди ответственные, мы должны выполнить все программы, которые мы делали. Мы продолжаем программу "Фотобиеннале 2020" и добавили к ней одну выставку, которая для нас очень важна - "Цветы врачам", - сказала она после открытия выставки в понедельник вечером.

Свиблова напомнила, что в разгар пандемии галерея запустила в своих соцсетях хэштег #Цветыврачам. "Мы решили, что цветы - лучший подарок, и каждый, у кого было свободное время в коронавирус, мог сделать букет врачам. Это наша признательность врачам вообще и всем людям, причастным к медицине. Это наше желание, чтобы о врачах не забыли, как закончится пандемия", - подчеркнула она.

По словам Свибловой, для выставки отобрали лучшие работы. В экспозицию вошли произведения известных художников: Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Павла Пеперштейна, Владимира Дубосарского, дуэта ЕлиКука, есть также кадр, сделанный самой Свибловой. В конце выставки их выставят на благотворительный аукцион. Часть вырученных средств - 40% - направят художникам, другая часть - на адресную помощь врачам.

Свиблова также отметила, что в музее объявили бесплатный вход для всех медицинских сотрудников, включая санитарок, водителей машин скорой помощи, студентов профильных вузов.

Выставка - ретроспектива Игоря Мухина

Директор музея добавила, что после снятия ограничений из-за коронавируса, продили сроки проведения выставки - ретроспективы Игоря Мухина "Наши 90-е. Время перемен". "Мы продлили выставку, потому что 90-е - время перехода нашей страны из одной политической, экономической формации в другую. Это сложное время, время неопределенности", - сказала Свиблова.

Она рассказала, что на одном кадре запечатлили Москву во время ремонтных работ, и весь город походил на "сплошную полосу препятствий". "Есть такой снимок, где люди переходят с одной стороны улицы на другую. Мы можем посмотреть на эту фотографию, как на метафору: это переход из одного времени в другое. Вереница людей, которые переходят - есть люди постарше, есть молодые, есть крепкие, есть те, кто ослаблены, но нам всем придется перейти, вместе, взявшись за руки, помогая друг другу", - заметила Свиблова.

Новые экспозиции "Фотобиеннале"

В музее начала работу выставка "Город теней" Алексея Титаренко, также посвященная периоду 90-х, но в Санкт-Петербурге, продолжила собеседница агентства. "Это, конечно, Санкт-Петербург Достоевского. Мы подняли эту выставку, нам показалось интересным показать ее вместе с Мухиным, потому что разные столицы по-разному эти годы переживали. В целом, это тоже переход, люди теряются в городе", - полагает она.

Также представили выставку "Некоторый беспорядок. Произведения из коллекции Антуана де Гальбера". "Это великий коллекционер, у него бескрайняя коллекция. Кому-то коллекцию собирают специалисты, думая об ее инвестиционной стоимости, а де Гальбер выбирает то, что близко ему. В его коллекции есть работы, которые стоят миллионы евро, и которые не стоят ничего", - добавила директор МАММ.

Помимо этого, в галерее появились две выставки, которые стоят в диалоге, это ретроспектива Сергея Чиликова и Митча Эпштейна. "Чиликов в основном снимает российскую провинцию, снимает удивительно. Когда он выдавал свой теплый, человечный взгляд, наводя на человека камеру, люди при этом расцветали, начинали принимать странные позы, делать свой личный перфоманс", - описала Свиблова.

Напротив, Митч Эпштейн показывает проект American Power. "Это холодный, отстраненный взгляд, который фиксирует проблему страшного разрыва между видимостью и реальностью существования людей в этой большой стране", - продолжила директор музея. Она считает, что по этим снимкам можно сделать вывод, что американская провинция удивительным образом похожа на российскую.

По словам Свибловой, неожиданный взгляд на подводный мир показывает океанолог и фотограф Николя Флок. "На его кадрах волнующий черно-белый океан, там мы видим то, что уже сейчас делается - искусственный подводный риф. такие рифы создаются из специальных металлоконструкций, они похожи на невероятные подводные города. Это поверхности, к которым легко закрепиться жизни океана, это и кораллы, и водоросли, эти конструкции с одной стороны, помогают сохранять баланс в океане, с другой - оберегают береговую линию", - заключила директор МАММ.

Также в галерее посетители могут увидеть выставки учеников Школы Родченко. Это выставка Анны Лялиной F=mg и "Экземпляры" Ивана Петроковича.