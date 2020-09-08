В Москве во вторник ожидается облачная дождливая погода и до плюс 19 градусов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до 19 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 17 до 19 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 10 градусов. В Подмосковье во вторник термометр покажет от 15 до 20 градусов тепла, на востоке области воздух прогреется до плюс 26 градусов. В ночь на среду температура в Московской области может опуститься до плюс 7 градусов.

По сообщению синоптиков, в столице ожидается южный ветер со скоростью 7-12 м/с, который затем сменит направление на северо-западное.

Атмосферное давление в регионе составит около 747 мм ртутного столба.

Желтый уровень пожарной опасности объявлен в Подмосковье до 13:00 мск. Гидрометцентр предупреждает о высокой пожароопасности в Шатурском и Каширском районах Московской области.