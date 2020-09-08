Более двух тысяч компаний стали резидентами московских технопарков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше двух тысяч компаний, большая часть из которых являются представителями малого и среднего бизнеса, стали резидентами московских технопарков. Об этом сообщил во вторник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В столичных технопарках работает более двух тысяч организаций, 82% компаний-резидентов - представители малого и среднего бизнеса. Основные направления их деятельности - информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, микроэлектроника", - говорится в сообщении.

Как отметила заместить мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале, число технопарков в столице с 2015 года возросло с 15 до 36. "Доля занятых площадей превышает 98%. Но что еще показательнее, в технопарках создано 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест", - отметила она.

Технопарки Москвы - площадки, обеспечивающие необходимую инфраструктуру и услуги для размещения и развития технологичных компаний. Статус технопарка позволяет его управляющей компании и резидентам получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%.

Кроме того, резидентам доступны дополнительные меры поддержки от правительства Москвы. Они, в частности, могут претендовать на получение субсидии на приобретение оборудования. Для якорных резидентов предусмотрена льгота по налогу на прибыль. Сэкономленные средства наукоемкие и технологичные организации вкладывают в развитие и благодаря этому могут добиваться еще более высоких результатов.

"Почти треть резидентов технопарков специализируются на научных исследованиях и разработках, 20% ведут деятельность в отраслях обрабатывающей промышленности, а еще 15% относятся к сектору информационных технологий", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого цитирует портал. По его словам, с начала 2020 года за мерами поддержки, которые предоставляет департамент, обратился каждый десятый резидент.