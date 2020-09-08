Более 2,6 тыс. подростков в Москве приняли участие в проектах "Лето моей карьеры"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. молодых людей от 14 до 18 лет стали участниками проектов "Лето моей карьеры" в Москве. Их познакомили с 87 актуальными профессиями, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Более 2 600 юношей и девушек от 14 до 18 лет приняли участие в проектах "Лето моей карьеры", "PROгероев" и стажировках в организациях города. За три летних месяца подростки познакомились с 87 актуальными профессиями", - говорится в материале.

Как отметила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, чьи слова приводятся в сообщении, программа "Лето в новом формате" позволяет подросткам определить вектор своего профессионального развития с учетом их личностных особенностей. За лето они познакомились со множеством интересных профессий, крупными бизнес-компаниями, получили свой первый опыт работы.

Так, в проекте "Лето моей карьеры" поучаствовали около тысячи подростков. Каждый из них мог выбрать одну из девяти профильных школ, чтобы почувствовать себя фотографом, IТ-специалистом, видеоблогером, юристом, копирайтером, менеджером по продажам, лидером-предпринимателем, финансистом или комьюнити-менеджером.

"Ежедневно со школьниками общались свыше 100 наставников. Для каждого участника были доступны более 60 мероприятий, встречи с 25 работодателями, представляющими самые известные компании. Они рассказывали, как создавались эти организации, какие они дают возможности и что представляет собой их корпоративная культура", - добавляется в материале.

Еще около тысячи подростков участвовали в проекте "PROгероев". Было открыто два направления: "Автоспорт" и "Спасатели". Подростки смогли взглянуть на эти профессии изнутри и узнать обо всех трудностях, с которыми сталкиваются специалисты. В программе оплачиваемых стажировок поучаствовали около 600 школьников. Ребята получили стипендию в размере 19 544 рублей - это соответствует минимальному размеру оплаты труда. Партнерами программы стали 140 организаций.