Движение на Садовом кольце в Москве ограничат 26 сентября из-за проведения мотопарада

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение будет ограничено на Садовом кольце 26 сентября в связи с проведением мотопарада в честь закрытия мотосезона в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Москве пройдет традиционный мотопарад в честь закрытия сезона. Мотопробег состоится 26 сентября, и пройдет уже традиционно по Садовому кольцу. После заезда участников ждет мотофестиваль в Парке Горького", - говорится в сообщении.

26 сентября будут ограничения дорожного движения на Садовом кольце, они будут сниматься по мере прохождения колонны. "Просим заранее ознакомиться с ограничениями", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, закрытие мотосезона - одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов. На фестивале в парке Горького мотоциклисты смогут ознакомиться с новинками мотопромышленности, а также посмотреть спортивное мотошоу, которое покажут профессиональные спортсмены из группы "Каскад" управления ГИБДД города Москвы и МЧС на специально отведенной площадке.

15 сентября состоится жеребьевка среди мотоклубов, в ходе которой будет определена расстановка в мотоколонне.