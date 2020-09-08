Участок Крутицкой набережной в Москве перекроют до 12 марта 2021 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Перекрытие участка Крутицкой набережной в Москве в связи с реконструкцией пройдет с 11 сентября 2020 по 12 марта 2021 года. Об этом сообщил во вторник Информационный центр столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Полное перекрытие в связи с реконструкцией Крутицкой набережной в Москве пройдет на участке от Новоспасского моста до улицы Симоновский вал дом 14а, строение 3, с 11 сентября 2020 по 12 марта 2021 года круглосуточно", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в период с 12 марта по 12 сентября 2021 года на том же участке ограничения движения транспорта коснутся двух полос с обеспечением движения по одной полосе в каждом направлении.