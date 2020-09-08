Экскурсии и кинопоказы, посвященные Герману Титову, пройдут 11 сентября на ВДНХ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тематические мероприятия в честь 85-летия со дня рождения космонавта Германа Титова пройдут на ВДНХ 11 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе выставочного комплекса.

"11 сентября второму космонавту планеты Герману Титову исполнилось бы 85 лет. О выдающихся достижениях Героя Советского Союза в космосе и на Земле расскажут в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Здесь пройдут бесплатные тематические экскурсии, показы документального фильма, викторина, а также встреча с космонавтами - последователями Германа Титова", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в конгресс-зале центра пройдет встреча в рамках проекта "Уроки космоса", посвященная Герману Титову. Ведущим мероприятия выступит российский космонавт Федор Юрчихин. О пути Титова в профессию, особенностях его подготовки к легендарному суточному полету и о самой экспедиции расскажут летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Александров и вице-президент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Валерий Меньшиков.

В центре пройдут показы документального фильма телестудии Роскосмоса "Герман Титов: первый - второй". Зрители увидят редкие архивные кадры из жизни космонавта, смогут узнать о его подготовке к полету, а также услышат воспоминания коллег, друзей и членов семьи Титова. Также на территории центра пройдет тематический тур "Время первых" по экспозиции центра. Экскурсовод расскажет о первом отряде космонавтов, в который входил Герман Титов. Посетителям покажут экспонаты из космической экспедиции, например, макеты корабля "Восток" и скафандра "СК-1".

Участие во всех мероприятиях программы бесплатное по предварительной регистрации.

Советский космонавт, Герой Советского Союза Герман Титов родился 11 сентября 1935 году в с. Верхнее Жилино Алтайского края. Входил в число первых двадцати летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд космонавтов) и группу из шести человек, готовящихся к первому пилотируемому полету. Был дублером первого космонавта планеты Юрия Гагарина, совершившего полет на корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. С 6 по 7 августа 1961 года Титов выполнил космический полет продолжительностью более 25 часов, сделав свыше 17 витков вокруг Земли и пролетев более 700 тыс. км на корабле "Восток-2". Титов считается самым молодым космонавтом, который побывал на орбите (в день старта ему было 25 лет 10 месяцев 25 дней). Умер космонавт 20 сентября 2000 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.