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Более 20 рисунков акриловыми красками нанесли на деревья в парках Москвы

Идея природоохранной акции "ПаркАрт" в том, чтобы защитить пострадавшие деревья и вместе с тем использовать поврежденные участки в качестве художественного полотна

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Волонтеры природоохранной акции по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" нанесли более 20 рисунков акриловыми красками на деревья в парках Москвы за летний период. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В рамках природоохранной акции по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" волонтеры нанесли рисунки акриловыми красками на обработанные и пролеченные деревья в парках "Измайлово", "Косинский", "Кузьминки-Люблино", Бирюлевском дендропарке, а также в лесопарке Кусково. Волонтеры-художники нарисовали более 20 картин. Работы посвящены разной тематике: звери и птицы, растения, сказочные герои и даже космические пейзажи", - рассказали в пресс-службе.

"Все лето на природных территориях Москвы участники ежегодной природоохранной акции "ПаркАрт" рисуют на деревьях. Идея акции в том, чтобы защитить пострадавшие деревья и вместе с тем использовать поврежденные участки в качестве художественного полотна. Рисунки наносят на деревья с морозобойными трещинами, дуплами, участками оголенной коры: слой акриловых красок одновременно создает и красоту, и защиту. Предварительно обязательно проводят санитарно-оздоровительные мероприятия", - уточнили в ведомстве.

Природоохранная акция по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" стартовала в 2016 году во всех природных парках Восточного округа. В этом году к "ПаркАрту" решили присоединиться еще восемь природных территорий.

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