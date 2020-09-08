В Москве с начала года по вине пьяных водителей произошло почти 170 ДТП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 170 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в Москве с начала года по вине пьяных водителей. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года в Москве по вине пьяных водителей произошло 167 ДТП. В них погибло 26 человек, 214 были ранены и оказались в больнице", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта предупреждает водителей не садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль, так как это может стоить собственной жизни и жизни других людей.