{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве с начала года по вине пьяных водителей произошло почти 170 ДТП

В них погибло 26 человек, 214 были ранены и оказались в больнице

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 170 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в Москве с начала года по вине пьяных водителей. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С начала года в Москве по вине пьяных водителей произошло 167 ДТП. В них погибло 26 человек, 214 были ранены и оказались в больнице", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта предупреждает водителей не садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль, так как это может стоить собственной жизни и жизни других людей.

Более 800 птенцов появились на природных территориях Москвы с начала 2020 года
Выводки считают, чтобы понять, насколько успешно размножаются водоплавающие птицы в городских условиях
Читать полностью