Более 800 птенцов появились на природных территориях Москвы с начала 2020 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды провели перепись выводков водоплавающих птиц. Всего в 2020 году на особо охраняемых территориях Москвы родился 861 птенец. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В 2020 году на особо охраняемых природных территориях города Москвы водоплавающие птицы вывели 861 птенца. Самой многочисленной и плодовитой оказалась кряква: 126 выводков и 732 утенка в 126 выводках. На втором месте с большим отставанием огарь - 53 утенка в 11 выводках", - пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, в этом году также птенцов вывели водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них чомги - 26 птенцов в 11 выводках, хохлатые чернети - 24 птенца, лысухи - 15, камышницы - 11.

"Весь летний сезон 2020 года сотрудники Мосприроды проводили учет птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях города Москвы. Выводки считают, чтобы понять, насколько успешно размножаются утки и другие водоплавающие птицы в городских условиях. Чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков. Чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее условия для водоплавающих", - говорится в сообщении.