На станции московского метро "Каширская" 4,5 месяца не будут останавливаться поезда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Станцию московского метро "Каширская" Замоскворецкой линии с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года поезда из центра будут проезжать мимо. Об этом говорится во вторник в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

На этой станции планируются работы по ее интеграции в состав Большой кольцевой линии, для чего нужно закрыть платформу в сторону "Кантемировской". Выходы из метро №1 и №2 закроют, при этом №3 и №4 будут открыты.

В сообщении пресс-службы рекомендуется для того, чтобы доехать до "Каширской" из центра, проезжать мимо нее до "Кантемировской" и переходить на поезд в обратную сторону, для того, чтобы добраться с "Каширской" на юг, ехать до "Коломенской" и также переходить на поезд в противоположную сторону.