Круглосуточная юридическая поддержка станет доступна бизнесу в Москве с октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Аппарат столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой с октября запускает проект "Дежурный по Москве", в рамках которого бизнесу станет доступна круглосуточная юридическая поддержка. Инициативу о создании штата круглосуточных адвокатов выдвинул руководитель Центра медиации при бизнес-омбудсмене Москвы Анатолий Кучерена.

"Наверное, мы должны вернуться к теме круглосуточного дежурства адвокатов и юристов. У нас есть предприниматели, к которым вечером приходят сотрудники правоохранительных органов, например за выемкой документов или с обыском, и предприниматели не знают, что делать. Пусть они звонят уполномоченным, а мы создадим общественную приемную, где будет круглосуточно юрист или адвокат", - сказал он во вторник на онлайн-конференции в ТАСС.

Минеева ответила, что поддерживает инициативу и намерена реализовать ее в рамках проекта "Дежурный по Москве", уточнив, что проект планируется запустить в октябре 2020 года. Она рассчитывает, что предприниматели будут активно пользоваться новым инструментом поддержки.

Проект "Дежурный по Москве" предполагает бесплатные консультации бизнеса, так как малые и средние предприятия на фоне ситуации с пандемией коронавируса зачастую экономят финансы и не всегда могут позволить себе консалтинговые услуги.