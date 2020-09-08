Собянин открыл ж/д станцию Мичуринец после реконструкции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл после реконструкции станцию Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги.

"Вашу платформу узнать очень сложно, потому что из такой стандартной остановки железной дороги здесь целый вокзал с эскалаторами, лифтами, подземным переходом через дорогу, то есть здесь магистральная дорога, которая позволит подъезжать сюда жителям близлежащих районов", - сказал Собянин.

По его словам, путь на метро от "Рассказовки" до центра занимает 40 минут, а на электричке от Мичуринца до центра можно доехать за 28 минут. Всего до конца года на Киевском направлении будет построено пять вокзалов, три из них уже открыты.

Как отмечается в материалах мэрии, комплексная реконструкция станции Мичуринец началась в конце 2018 года и заняла меньше двух лет. До этого станция представляла собой типичную остановку пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров - две старые платформы и пешеходный настил.

Во время реконструкции на станции возвели две современные платформы с навесами на всю длину, наземный пассажирский вестибюль и подземный пешеходный переход с шестью эскалаторами, тремя лифтами и туалетными комнатами. Общая площадь новой инфраструктуры с учетом навесов превышает 12 тыс. кв. м. На станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Станция "Мичуринец" расположена в поселке Внуковское между станциями Внуково и Переделкино Киевского направления МЖД.