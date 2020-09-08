Московские дворы станут базой для тренировок к ЧМ-2021 по забегам с препятствиями

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московские дворы, оборудованные специальными площадками для забегов с препятствиями, станут базой для тренировки спортсменов к чемпионату мира по этому виду спортивных соревнований, который пройдет в 2021 году в Москве. Об этом сообщила во вторник руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу.

Чемпионат мира 2019 года прошел в Лондоне с 11 по 13 октября. Следующей принимать чемпионат должна была Россия в 2020 году, однако из-за пандемии его перенесли на 2021 год.

"Самые зрелищные этапы соревнований пройдут в Москве. Появление специальной инфраструктуры в обычных московских дворах позволит спортсменам оценить подготовку накануне дистанции и подготовиться к гонке", - сказала Шойгу.

Тренировочные полосы популярного командного спортивного проекта будут реализованы в новых проектах девелопера "Инград" в рамках совместного проекта с "Лигой героев", отметил президент компании Павел Поселенов. "Все комплексы разработаны и произведены в России с учетом всех медицинских и санитарно-эпидемиологических требований. Первая тренировочная точка появится уже в 2021 году. Одной из площадок пилотного проекта выступит спортивный кластер "Торпедо", рядом с которым строятся два жилых квартала компании - FORIVER и RiverSky", - сказал он. В 2022 году площадки появятся еще в нескольких жилых комплексах девелопера в Московском регионе, добавил он. Площадки-полосы препятствий будут находиться на открытых к посещению территориях и рассчитаны на круглогодичное использование.

Что будет на площадках

Универсальная спортивная площадка предназначена для подготовки любителей и спортсменов к прохождению комплексной полосы препятствий, где они могут развить силу, ловкость и выносливость, приобрести навыки правильного и безопасного прохождения препятствий. Полоса препятствий направлена преимущественно на развитие верхней группы мышц, координации, ловкости и хвата. Все тренажеры разработаны с учетом требований гонки "Лиги героев" - первой спортивной гонки с препятствиями всероссийского масштаба, созданной на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.

Чемпионат мира по забегу с препятствиями пройдет в 2021 году в России, его примут два города - Москва и Сочи, отметила Шойгу. Ожидается, что в нем примут участие команды из 27 стран.