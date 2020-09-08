Читательский клуб о русской классике и курс по церковнославянскому языку откроют на ВДНХ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Читательский клуб, посвященный классической русской литературе, откроется на ВДНХ в Москве с 10 сентября, а с 12 сентября на выставке начнут проводить курс по церковнославянскому языку. Участие в этих мероприятиях бесплатное, сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"Любителей русской классики и тех, кто хочет изучить церковнославянский, ждут в Центре славянской письменности на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Так, 10 сентября филолог, известный популяризатор русского языка и литературы Егор Сартаков запустит свой авторский курс "Школьная классика для взрослых". Участники читательского клуба смогут по-новому взглянуть на классические произведения, дистанцируясь от школьных стереотипов, инертных формулировок и упрощенных оценок. В частности, на встречах планируется обсудить произведения Александра Пушкина "Капитанская дочка" и "Пиковая дама", а также поэму Николая Гоголя "Мертвые души" и роман Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". Читательский клуб можно будет посещать по четвергам в 19:00 два раза в месяц.

С 12 сентября в лектории центра "Слово" начнутся занятия цикла "Ошуюю и одесную: курс по церковнославянскому языку", проводимые с центром исследований древнерусской культуры "Зело". Встречи будут проходить раз в две недели, по субботам в 15:00.

"Его цель - показать с помощью наглядных примеров из повседневной жизни, что церковнославянский - это не только язык церкви, но и на протяжении многих столетий единственный письменный язык нашей страны. Участники лекций познакомятся с основной лексикой, которая может встретиться сегодня на фресках, иконах и в старых книгах, разберутся в фонетике церковнославянского, узнают об особенностях древних типов русского письма, а также постараются понять мировоззрение и быт человека русского Средневековья", - добавляется в материале.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, необходима онлайн-регистрация на каждое событие.