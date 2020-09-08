Музей восстания машин с экспонатами из фильмов DC и Marvel откроется на "Красном октябре"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Музей восстания машин в Москве переехал в пространство на "Красном октябре" и откроется для посетителей 18 сентября. Он объединит восемь тематических залов общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, где можно увидеть супергероев Marvel и DC, терминатора, мифических животных и других персонажей, которые созданы по принципу аrt recycle - из продуктов переработки изделий, подлежащих утилизации, рассказали ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"С 2014 года, когда первый наш музей открылся в Санкт-Петербурге, мы мечтали о покорении столицы. С тех пор мы успешно работали в Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и, конечно, в знаменитом здании-тарелке у метро "Текстильщики" в Москве. Но нашей мечтой было переехать в центр, и закрытие музея во время пандемии дало нам наконец финальный толчок - мы переехали. Я уверена, что многие, кто не мог к нам доехать, теперь смогут посетить музей, а те, кто уже был, - откроют для себя новое", - сказала директор музея Анастасия Гущина, чьи слова приводят в пресс-службе.

Она отметила, что в новом музее значительно увеличены площадь и количество экспонатов. Вход в музей "охраняют" Оптимус Прайм и Бамблби, герои блокбастера "Трансформеры", выполненные из металла в натуральную величину. В самом музее можно увидеть как супергероев, персонажей комиксов, Терминатора, аниматронных роботов, так и мотобайки и даже культовые транспортные средства - "Призрачного гонщика" и автомобиль Багги, выполненный по мотивам кинофильма "Безумный Макс".

В пресс-службе добавляют, что в основу работ создателей музея заложен принцип Art recycle - искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации (например, металл и запчасти изживших себя механизмов), в арт-объекты. "Команда Музея восстания машин первой в мире открыла музей, где все экспонаты созданы из переработки автохлама. При создании музея была переработана 1 тыс. т автомусора, собрано 50 т фактурных запчастей, 1000 м цепей, 500 коленвалов, 700 автомобильных дисков, 5 000 поршней. Над производством образов работали 15 кузнецов со всей России, руками которых было создано 150 экспонатов общим весом более 100 т", - говорят они.