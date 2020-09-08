Власти Москвы отметили, что во время ливней в городе не бывает системных подтоплений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Системных и сильных подтоплений во время ливней в Москве не наблюдается, а скопление воды на улицах столицы не превышает критических значений в других мегаполисах мира, считает заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Эта тема достаточно больная. Все больше и больше воды, мы говорим, появляется на улицах города, много, вода все подтапливает. Но, если мы обратимся к мировой практике, то по-настоящему подтапливает Париж, там вода выходит из берегов реки, затапливает все. Прага - то же самое, другие европейские города, на данном этапе города России, в Москве-то этого нет. <...> Системные подтопления - такого не было, не в одном же месте: мы видим, то в одном месте, то в другом месте появляются скопления воды", - сказал Бирюков журналистам, отвечая на вопрос о подготовке ливневой канализации к осенним дождям и зиме.

Бирюков отметил, что скопления воды во время сильных дождей наблюдаются в Москве не в одних и тех же местах. Он подчеркнул, что сеть ливневок рассчитана на большое количество осадков, а дискомфортные ситуации со скоплением воды в Москве создавались, когда "искусственно забивались водоприемные устройства".

"Если нас пытаются упрекнуть в том, что вдруг на Варшавском шоссе в тоннеле появилась вода: перед этим ее никогда не было, а во время сильных дождей, когда в течение двух часов в этой точке выпало 80 мм дождя при месячной норме 92 мм, конечно, там появилась вода, но не потому что водоприемные устройства не справились. Был сильный ветер, обрывы листьев и веток, большой поток воды с газонной части. И, вот, эти биологические отходы от деревьев и травы, они временно забили водоприемное устройство. Быстренько прочистили, вода пошла", - сказал заммэра.

Бирюков добавил, что с мая по сентябрь на Москву "суммарно обрушилось" осадков примерно в 1,8 раза больше среднегодовых наблюдений. "Взять май месяц, - выпало осадков в 3,1 раза больше, в июне - 2,1 раза меньше, в августе и июле - около двух месячных норм", - уточнил Бирюков.

Система ливневок Москвы

По его словам, за последние семь лет в столице порядка 11 тыс. мест были модернизированы с целью улучшения водопропуска. Кроме того, были проведены работы по укладке 200 км новых магистралей ливневой канализации.

"Наша московская сеть [ливневок] является сегодня одной из самых прогрессивных во всей мировой практике, ее отличие в том, что бытовые стоки уходят по одной системе канализации, а мощности города составляют около 6 тыс. млн куб. м в сутки; а поверхностные стоки - мощность примерно 1,6 млн [куб. м] - уходят совсем по другой. Уровень очистки на бытовых стоках один, а на поверхностных стоках другой", - сказал заммэра.

Он подчеркнул, что на данный момент в столице практически невозможно дополнительно расширять ливневую сеть, так как ею покрыт весь город.

"Мы работаем сегодня над модернизацией всей системы водоочистки - поверхностных стоков, бытовых. Наши Курьяновские очистные сейчас работают на уровне сброса воды по рыбозначению, Люберецкие - также сейчас работают на 50%. И сейчас ведется полнейшая модернизация, к 2023 году мы полностью модернизируем и эти сооружения очистные. По многим показателям в последние 10 лет мы, <...> где-то на 80%, а где-то и в два раза улучшили ситуацию очистки воды по сбросам", - отметил Бирюков.

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