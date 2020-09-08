Осенне-зимний эпидемический период в Москве может пройти с минимальными ограничениями

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют осенью и зимой вводить серьезные ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями в экономике и передвижении по городу и так далее. С минимумом ограничений. При этом нужно соблюдать те меры ограничения, которых требуют врачи", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что нужно соблюдать требования масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Эти минимальные требования стоит соблюдать, чтобы не дать ситуации ухудшиться.

"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше в гражданский оборот будет поступать вакцины. Я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись", - добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, от вакцинации он практически не почувствовал никаких последствий, кроме небольшой головной боли и "какой-то тяжести полдня". Собянин добавил, что ощущения при вакцинации от коронавируса схожи с ощущениями после прививки от гриппа.

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября 2020 года в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.

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