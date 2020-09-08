Собянин: большинство регионов России ощутят экономические последствия пандемии в 2021 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экономические последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в большинстве регионов России и в следующем году, преимущественно при распределении бюджетных средств. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"Скорее всего, большинство регионов, и я это чувствую по разговорам с коллегами, и это просто очевидно, столкнутся на следующий год с серьезными проблемами бюджетного характера. Бизнес будет выходить из кризиса, а бюджетные ограничения будут сохраняться. И очень серьезные в течение определенного периода времени", - сказал он на стратегической сессии "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии".

По его словам, бюджетные ограничения в регионах будут во многом зависеть и от динамики требований по нацпроектам, согласно которым необходимо определенным темпом повышать зарплаты бюджетного сектора, учителей, врачей и т.д. Эти обязательства надо выполнять, а это требует дополнительных текущих расходов. "Параллельно надо изыскивать расходы инвестиционного характера, в этом есть сложности", - сказал Собянин, отметив, что в 2021 году нужно будет вернуться к вопросу экономической поддержки регионов в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.