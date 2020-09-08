Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы справится с новыми вызовами пандемии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что система здравоохранения города справится с новыми вызовами пандемии коронавируса без введения серьезных ограничений. Об этом заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"Я не думаю, что будет вторая волна заболевания (коронавирусом - прим. ТАСС). По крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных и серьезных ограничений", - сказал Собянин.

Он отметил, что есть много плюсов из тех вызовов, с которыми столкнулся город. Некоторые из них, по словам мэра, точно останутся - это возможность развития дистанционной работы, электронной торговли, онлайн-образования, а также развитие электронных цифровых систем здравоохранения, "вообще поднятие уровня информационных технологий в стране и городе".

"Когда мы ту же больницу строили не пять лет, а всего 30 дней, это показало, что запас повышения эффективности нашей экономики, бюджетных инвестиций и вообще любых инвестиций просто огромен. Как всегда наша страна и Москва умеют концентрироваться и бороться с вызовами. В этой ситуации Россия и Москва показали всему миру, что мы можем бороться и преодолевать сложности", - добавил мэр.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. С 9 июня были отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

О форуме

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.

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