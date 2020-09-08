Москвичи смогут увидеть утраченные памятники архитектуры на выставке креативных инноваций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Проекты в сфере компьютерной графики и игр, архитектуры, VR- и AR-технологий представят компании на выставке "Креативные инновации Москвы" в Парке Горького с 11 по 13 сентября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Компания Arvizio представит проекты по исторической реконструкции утраченной архитектуры с использованием технологий виртуальной реальности. Посетители смогут увидеть в VR-очках полностью утраченный Златоустовский монастырь в Москве, а также познакомиться с историей Кремля и Китай-города в виртуальной реальности", - говорится в сообщении.

Конкурсная комиссия отобрала 16 столичных компаний, которые представят свои проекты в сфере веб-дизайна, компьютерной графики, компьютерных игр, архитектуры, 3D-графики и других отраслей. Так, свою коллекцию платежных колец покажет компания PayRing, а студия "Союзмультфильма" представит технологию мокап, которая позволяет в реальном времени переносить движения человека на анимационного персонажа на экране. Также на выставке продемонстрируют конвертоплан, умную каску, аэрофотосъемочный комплекс и многое другое.

"В креативных индустриях столицы зарегистрированы около 100 тысяч компаний, в которых заняты более 320 тысяч москвичей. Этот сектор экономики обладает значительным потенциалом роста, в том числе с помощью внедрения высокотехнологичных решений и запуска инновационных продуктов в творческих отраслях", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Помимо выставки в Парке Горького пройдут панельные дискуссии и презентации.

Выставка "Креативные инновации Москвы" проводится в рамках первой "Российской креативной недели", направленной на развитие креативных индустрий в России. Планируется, что за три дня фестиваля на его площадке пройдут 300 мероприятий, которые соберут около 250 тысяч гостей. Хедлайнером культурной программы в Москве станет дирижер Теодор Курентзис, который даст два концерта.