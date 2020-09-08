В Москве открывается выставка к 125-летию со дня рождения Есенина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда..." пройдет в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре (Дом Любощинских - Вернадских) с 9 сентября по 4 марта. Она стала прологом единого межмузейного проекта к 125-летию со дня рождения поэта и рассказывает о его "звездном пути", сказал ТАСС на пресс-показе во вторник директор музея Дмитрий Бак.

"Выставка к юбилею Сергея Есенина имеет для нашего музея особое значение. Это только первая часть, пролог единого межмузейного выставочного проекта, который завершится вернисажем в Музее-заповеднике Есенина в селе Константинове", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выставочная дилогия предполагает рассказ о символическом возвращении поэта из столичных и зарубежных странствий на родину. "Московская выставка построена вокруг астрономической, космической метафорики. Жизненный путь поэта представлен как движение к звездным высотам", - добавил директор музея.

"Звездный путь" поэта

Ключ к пониманию идеи выставки дает мультимедийная проекция "Звездная карта литературы", открывающая экспозицию. В музее напоминают, что на мировой карте звездного неба сияет малая планета 2576, носящая имя Есенина (Yesenin). В поясе астероидов Солнечной системы существует множество малых планет, названных именами классиков русской литературы, среди них поэты Серебряного века: Ахматова, Гумилев, Пастернак, Цветаева, Бальмонт, Блок, Маяковский. В литературном планетарии нашлось также место основателю Государственного литературного музея Владимиру Бонч-Бруевичу и Владимиру Далю, чье имя носит музей сегодня.

Образы небесных светил присутствуют во многих лирических произведениях Сергея Есенина. Выставка словно ведет посетителя по "звездному пути" поэта через основные символы его творчества.

В экспозиции представлены рукописные автографы Есенина, записные книжки, печатные издания с первыми публикациями его стихов, фотографии, портреты, личные вещи, а также записи голоса поэта. В эпилоге выставки можно увидеть комплекс материалов, рассказывающих о посмертной судьбе наследия Есенина.

Продолжит межмузейный проект выставка "Я посетил родимые места…", которая откроется 3 октября, в день рождения поэта, в селе Константинове в Музее-заповеднике С. А. Есенина. Межрегиональный выставочный проект организован при участии Фонда поддержки и развития детского образования Минзали Ишмуратовой. К выставке подготовлена специальная программа мероприятий для детей и взрослых, включающая лекции, экскурсии и тематические мероприятия.