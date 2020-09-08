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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Транспорт двигается медленнее на фоне непогоды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пробки на автомобильных дорогах Москвы достигли вечером во вторник 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне продолжительного дождя.

По данным на 18:35 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новому Арбату, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Волоколамском шоссе и шоссе Этузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

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