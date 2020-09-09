Музей Востока покажет выставку китайской живописи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "Летний день в горном павильоне" открывается в Государственном музее Востока в среду в рамках Четвертого фестиваля китайской живописи гунби. Проект объединил несколько десятков художников из Китая, России, Белоруссии и Узбекистана, рассказала ТАСС сокуратор выставки, президент Московского клуба любителей китайской живописи гунби Юлия Толмачева.

"В этом году в выставке "Летний день в горном павильоне" принимают участие 36 художников из Китая, России, Белоруссии и Узбекистана. Хедлайнер - молодой, известный, очень талантливый художник и преподаватель из Китая Ту Чжунь. Он работает в технике гунби на шелке, создает буддийские картины и тханки", - сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что стиль гунби возник в Китае более 2 тыс. лет назад. "Его иногда называют императорским стилем, так как раньше он был доступен только знати. Гунби рисуют на рисовой бумаге тушью и красками. Сначала наносят контур, затем его раскрашивают во множество полупрозрачных слоев. Техника рисования напоминает медитацию, а сами картины получаются изящными и легкими", - пояснила Толмачева.

На выставке представят живописные работы в стиле гунби, а также работы в технике могуфа и в жанре шань шуй. Всего покажут около 100 предметов искусства: 90 картин и свитков современных художников из России и Китая, а также расписанные вручную шелковые веера актуальных художников. Название выставки отсылает к известному стихотворению китайского поэта Гао Пяня IX века "Летний день в горном павильоне".

В дополнение к выставке организаторы подготовили образовательную программу, включающую бесплатные и платные мастер-классы и лекции. "Надеемся, что посетители нашей выставки найдут много нового и интересного для себя, полюбят китайскую живопись так же, как мы", - заключила собеседница агентства.