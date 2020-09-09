В Москве открывается первая крупная выставка работ Сергея Виноградова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь", объединившая более 60 работ со всей России, а также произведения из стран Прибалтики, пройдет в Музее русского импрессионизма с 9 сентября по 10 января. Это первый масштабный показ работ художника в Москве, отмечают организаторы.

В экспозиции живописные работы мастера дополнили его воспоминаниями и ранее не публиковавшимися фотографиями. Кураторами выставки выступают директор музея Юлия Петрова и специалист выставочного отдела Ольга Юркина. "Мы готовили эту выставку с большим удовольствием. Герой, который мы сегодня представляем, это человек, с чьим наследием и в целом с образом которого работать было очень интересно", - отметила на прошедшем накануне пресс-показе Петрова.

Художник входил в круг московской творческой интеллигенции и серьезно повлиял на расстановку сил в истории отечественного искусства как один из организаторов и активный участник выставок "Союза русских художников" и первой Выставки русского искусства в США в 1924 году. Виноградов был знаком с Игорем Грабарем и Сергеем Дягилевым, рыбачил с Федором Шаляпиным, гостил у семьи Мамонтовых в имении Головинка, был знаком со Львом Толстым. При подготовке выставки кураторы опирались в том числе и на мемуары самого художника, и на воспоминания о нем.

"За весь период подготовки выставки нигде мы не нашли ни одного дурного слова в адрес Сергея Арсеньевича Виноградова. Все отзываются о нем как о человеке чрезвычайно достойном, порядочном. Человеке, справедливо оценивающим и свое творчество, и чужое творчество, что не очень часто встречается в художественной среде", - добавила директор музея.

Во многом благодаря вкусу, широкому кругозору и чутью Виноградова в России появились полотна таких зарубежных мастеров как Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог и других. Именно он увлек коллекционированием Михаила и Ивана Морозовых, а впоследствии курировал их собрания. Многие из этих произведений теперь украшают экспозиции центральных государственных музеев.

Воспевающий жизнь

В архитектуре выставки подчеркнули усадебную тему, занимающую отдельное место в творчестве Виноградова. Поэтому на выставке создается ощущение, как будто ты пришел не в музей, а в гости к художнику. Виноградов был обаятельным и жизнелюбивым человеком и в своих работах стремился отображать то, что любит. Здесь и безмятежные пейзажи, и театр, и шумные парижские кафе.

"Для своего творчества, для своих полотен Сергей Виноградов выбирает из всего, что в его довольно долгой жизни его окружало, только самое привлекательное. Подчас, может быть, ретушируя где-то недостатки реальности, отказываясь от изображения тех острых, страшных, жестоких моментов, свидетелем которых он, конечно же, был как человек, переживший и Первую мировую, и Гражданскую войны, и революцию с погромами, разрухой. Он как будто бы обходит все негативное стороной", - отметила Петрова.

И вот эта "нарисованная жизнь" словно была терапией художника, а теперь и для зрителей. "Сейчас начнется осень, испортится погода. Здесь, в Музее русского импрессионизма будет вот эта светлая дачная эстетика. Я очень надеюсь, что она всех нас поддержит", - заключила директор музея.

Кроме работ из Москвы и Санкт-Петербурга, в экспозицию вошли произведения из частных коллекций и музейных собраний Иркутска, Архангельска, Омска, Казани, Петрозаводска, Барнаула и других городов России. Также впервые за долгое время можно увидеть произведения из стран Прибалтики, куда Виноградов переехал в 1924 году. На выставке показали работы из Литвы и Эстонии. По словам организаторов, из-за сложностей, связанных с расположением коронавируса, произведения Виноградова, находящиеся в Риге, привезти не удалось.