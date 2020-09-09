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Синоптики не обещают тепла в Центральной России в ближайшее время

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, погода в этих регионах до конца рабочих дней будет прохладной и дождливой
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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Метеорологи не прогнозируют возращение тепла в ближайшее время в регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Однако, москвичей ждут приятные выходные: солнечно, без осадков и небольшое повышение температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркой погоды метеорологи не прогнозируют. Правда, в выходные погода будет без осадков и солнечная. Будут такие приятные осенние выходные. В воскресенье в Москве температура может подняться до 19-20 градусов, но это будет такой небольшой эпизод. Затем опять понижение температуры", - сказал он.

По словам Вильфанда, до конца рабочих дней температурный режим будет аналогичный: прохладно и дождливо.

"В общем, ждем "бабьего лета". Обязательно заблаговременно сообщим", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд информировал, что со вторника температура воздуха понизится на 7-9 градусов в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Похолодание принесет местным жителям "настоящую осень" с хмурым небом и нудными дождями.

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