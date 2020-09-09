В среду в Москве ожидается облачная дождливая погода и до 16 градусов тепла

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с порывистым ветром и температура до 16 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье температура воздуха не превысит 16 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 9 градусов, по области - до 6 градусов тепла.

Скорость западного ветра составит 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Предупреждение о желтом уровне опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье с 12:00 мск до 21:00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит около 742 мм ртутного столба.