День Байкала пройдет на площадках ВДНХ 12 и 13 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Павильоны ВДНХ подготовили тематические программы ко Дню Байкала, который пройдет 12 и 13 сентября. В "Москвариуме" гостей ждут тренировки байкальских нерп, показы фильмов об исследовании уникального озера и увлекательные лекции, сообщается в среду на портале мэрии.

"Праздник Дня Байкала был учрежден более 20 лет назад, чтобы не забывать об уникальности озера и необходимости беречь его. В этом году на площадках ВДНХ сразу несколько павильонов подготовили тематические программы. В "Москвариуме" гостей ждут тренировки байкальских нерп, Городская ферма" представит мастер-классы, в павильоне "Книги" откроется фотовыставка о Байкале, экоцентр "Пчеловодство" организует тематическую викторину", - говорится в сообщении.

Открывать программу каждого дня 12 и 13 сентября будут тренеры "Москвариума" - в 12:00 они прочитают лекцию для детей и взрослых "Нерпы: уникальные обитатели озера Байкал". Кроме того, с 10:00 до 19:00 у входа в лекторий будет бесплатно работать VR-зона, где с помощью специальных очков можно совершить виртуальное путешествие и полюбоваться природой озера Байкал с высоты 1 тыс. м. Посетителей экспозиции "Аквариум" тоже ждет специальная программа: впервые тренировки нерп пройдут в новом формате - тренеры будут работать не только внутри вольера, но и снаружи.

На портале отмечается, что на "Городской ферме" тоже организуют праздник в честь озера Байкал. Гостей ждут квест "Юные исследователи" с поиском сокровищ Байкала и познавательный урок животноводства. 13 сентября в павильоне "Книги" состоится выставка фотографа Владимира Мухина "Мимо Байкала". Ее организует Государственный музейно-выставочный центр "Росизо". Также 13 сентября на страницах экоцентра "Пчеловодство" в социальных сетях "В контакте" и "Инстаграм" пройдет викторина "Сказки дедушки Байкала". Отвечая на вопросы, можно узнать об истории и фольклоре байкальского региона, а также об экологической ситуации озера.

Озеро Байкал находится в южной части Восточной Сибири. Его примерный возраст, по разным оценкам, составляет 25-35 млн лет. Дно Байкала в самой глубокой его части на 1187 м ниже уровня Мирового океана. И сам водоем, и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием животного и растительного мира. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1999-го отмечается День Байкала. Полная программа представлена на сайте "Москвариума".