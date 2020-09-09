В двух центрах госуслуг Москвы появились криптобиокабины для оформления загранпаспорта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москвичи теперь могут оформить биометрический загранпаспорт в криптобиокабинах, которые появились в двух центрах госуслуг в столице. Посетителям следует лишь выбрать на портале mos.ru наиболее удобное время приема, сообщается в среду на портале мэрии.

"В двух центрах госуслуг появились криптобиокабины. Там можно оформить биометрический заграничный паспорт сроком на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД. Кабины расположены во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) и в центре госуслуг Донского района (5-й Донской проезд, дом 15, строение 8)", - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявление на заграничный паспорт нового образца, раньше необходимо было записываться на прием к определенному специалисту. Такие документы оформляют только сотрудники отделов по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Они принимают посетителей по разным графикам в зависимости от дня недели. После подачи заявки документы автоматически отправятся на рассмотрение в систему управления МВД. Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, потребуется оплатить госпошлину: заявителям до 14 лет - 2,5 тыс. рублей, старше - 5 тыс.

Уточняется, что срок изготовления паспорта для москвичей составляет один месяц, а если у заявителя есть доступ к гостайне или он прописан в другом городе - три месяца. Выдают готовый документ сотрудники центра госуслуг, которые прошли специальное обучение и имеют право работать с загранпаспортами. Заграничный паспорт нового образца содержит микрочип, в котором зашифрованы биометрические данные владельца: это цветное цифровое фото и отпечатки пальцев обеих рук.

Для оформления документа потребуются заявление, российский паспорт, ранее выданный загранпаспорт (при наличии), квитанция об оплате госпошлины и цифровое фото. Мужчин также просят предоставить военный билет. Служащим в Вооруженных силах России или в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба, за исключением службы по призыву, следует принести с собой разрешение командования. Помимо центров госуслуг, заявители могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.

В помещениях по-прежнему действуют профилактические меры: посетителям следует надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. На входе в центр горожанам измеряют температуру. Сотрудникам измеряют температуру перед началом рабочего дня, а затем каждые четыре часа.