В Москве еще 1 338 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили еще 1 338 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 338 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840", - сказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, врачи проводят специальные исследования. При выписке после лечения все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.