Власти Москвы предлагают предпринимателям арендовать на льготных условиях 68 помещений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать на льготных условиях почти 70 нежилых помещений свободного назначения под коммерческие цели в столице. Срок аренды по всем лотам составляет до 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике

"Предприниматели смогут арендовать у города по льготной ставке 68 помещений. Срок аренды по всем лотам составляет до 10 лет. Цена лотов варьируется от 11,9 тыс. до 1,2 млн рублей в год", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Больше всего помещений по сниженной ставке сдаются на востоке Москвы - здесь выставлено 15 объектов, на юго-востоке города представлено 12 лотов, девять объектов сдаются на северо-западе города, по семь объектов доступно для аренды на юге и на севере, в Зеленограде и на юго-западе - по пять помещений, четыре объекта - на западе, три лота можно взять в аренду на северо-востоке столицы и одно помещение сдается в центре.

"Льготная программа аренды коммерческих помещений действует в Москве почти три года. По условиям программы предприниматели могут арендовать городскую недвижимость на срок до 10 лет по цене от 1 тыс. рублей за кв. м в год для подвальных помещений и от 4,7 тыс. рублей за объекты на первых этажах и выше. Благодаря этой программе московские предприниматели могут создавать и развивать свой бизнес на прозрачных и выгодных условиях", - отметил вице-мэр.

Он уточнил, что за время работы программы предприниматели арендовали у города на таких условиях более 1,4 тыс. помещений.