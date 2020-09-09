Прививку от гриппа в первую неделю вакцинации сделали более 350 тыс. москвичей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 350 тыс. москвичей сделали прививки за первую неделю масштабной вакцинации против гриппа. Об этом в среду журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего за одну неделю программы по вакцинации прививку от гриппа сделали более 350 тыс. москвичей. Для первой недели прививочной кампании это очень хороший показатель. Все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год", - отметила Анастасия Ракова.

Бесплатно сделать прививку от гриппа горожане могут в городских поликлиниках и 54 мобильных пунктах вакцинации у 36 станции метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг "Мои Документы". По два мобильных пункта для удобства москвичей работают у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Перово", "Митино", "Юго-Западная", "Киевская", "Солнцево", "ВДНХ", а также возле железнодорожной станции Крюково.

За выходные, когда Москва отмечала 873-й день рождения, более 115 тыс. горожан привились от гриппа. Это в два раза больше, чем во время праздников в прошлом году.

"Мы проводим мобильную вакцинацию пятый год подряд. С каждым годом к ней растет интерес среди населения. За неделю там сделали прививку более 47 тыс. человек. В связи с повышенным спросом мы даже открыли 10 дополнительных пунктов мобильной вакцинации. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике", - добавила вице-мэр. Масштабная прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцинация проводится во всех поликлиниках. Для этого понадобятся паспорт и московский полис ОМС.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта. Если человек имеет прикрепление к одной из столичных поликлиник, также рекомендуется взять московский полис ОМС. Он пригодится для занесения информации о прививке в ЕМИАС.