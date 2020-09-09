График движения поездов Киевского направления МЖД изменится в сентябре

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расписание электропоездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в сентябре в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЖД.

"С 11 на 12, с 12 на 13, с 19 на 20 и с 26 на 27 сентября изменится расписание Киевского направления Московской железной дороги. Это связано с работами по реконструкции станции Крекшино. Железнодорожники продолжают строительство подземного вестибюля и приступают к монтажу навесов платформ. Технологические окна назначены с 22:30 до 10:00 с 11 по 13 сентября и с 22:30 до 09:00 с 19 на 20 и с 26 на 27 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у некоторых электричек и аэроэкспрессов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, некоторые пригородные поезда выведут из расписания. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".