Более 22 тыс. бракосочетаний провели летом в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 22 тыс. свадеб состоялись этим летом в Москве. Самой популярной датой стало 8 августа, когда брак зарегистрировали более 900 пар, сообщается в среду на портале мэрии со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

"Летом в столичных загсах провели более 22 тыс. бракосочетаний. Пиком летнего свадебного сезона был август, а самой популярной датой - красивое сочетание восьмерок, 08.08.2020, когда брак заключили более 900 пар. На этот месяц пришлось и рекордное количество ночных регистраций - около 60% от общего количества ночных церемоний за все лето", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пары оценили возможность пожениться в нестандартное ночное время. "Теперь не нужно собираться в загс в спешке, а невесты могут не вставать в 06:00, чтобы сделать прическу и макияж. Многие из них считают, что жениться ночью романтичнее", - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба комплекса социального развития Москвы сообщает, что средний возраст невест этим летом, как и год назад, составил 25 лет. Средний возраст жениха немного увеличился - с 28 до 29 лет. Более 73% женихов и 71% невест вступили в брак впервые. В последние два года невесты предпочитали вступать в брак в возрасте от 24 до 29 лет, а женихи немного позднее - с 26 лет до 31 года.