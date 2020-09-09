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Конкурс спортивных комментаторов для школьников пройдет в сентябре-октябре в Москве

Участникам нужно на камеру прокомментировать матч по любому виду спорта и выложить видеоролик в соцсетях, авторы 50 лучших работ смогут пройти программу обучения спортивной журналистике

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московские старшеклассники смогут принять участие в онлайн-конкурсе "Коммент@риум", который проводит Московский центр "Патриот. Спорт" с 14 сентября до 4 октября, говорится в сообщении, опубликованном в среду на портале мэрии.

"Для московских школьников впервые пройдет конкурс спортивных комментаторов. Для этого нужно на камеру прокомментировать матч по любому виду спорта и выложить видеоролик на своей странице в соцсетях "ВКонтакте", Facebook или Instagram с хештегами #ПатриотСпорт и #Комментариум. Участвовать в конкурсе смогут школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Работы будут принимать с 14 сентября до 4 октября", - говорится в сообщении.

Все видео опубликуют на сайте конкурса для открытого голосования. Авторы 50 лучших работ смогут пройти программу обучения спортивной журналистике. Известные спортсмены и комментаторы проведут онлайн шесть мастер-классов. Они научат ораторскому искусству, поделятся опытом ведения трансляций, расскажут, как вести себя в кадре. Финальным испытанием станет ведение прямой трансляции, победители получат призы от центра "Патриот. Спорт".

Как отметил директор центра "Патриот. Спорт" Марат Кучушев, слова которого приводятся в сообщении, современная система образования позволяет ребятам получать профессиональные навыки с детства. На базе московских школ работают кружки и секции по программированию, робототехнике, морскому делу и многие другие. Конкурс "Коммент@риум" направлен на развитие программы дополнительного образования в сфере медиа. По его словам, участники проекта смогут применить полученные знания в школьных медиацентрах, комментировать соревнования между классами и учебными заведениями, а в дальнейшем этот опыт поможет им подготовиться к поступлению в вуз и освоить профессию спортивного журналиста.

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