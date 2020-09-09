Ученые МГУ вместе с археологами воссоздали рельеф Белого города в центре Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые МГУ совместно с коллегами из Института археологии РАН воссоздали рельеф Белого города в историческом центре Москвы по состоянию на середину XVIII века, а также провели трехмерную реконструкцию отдельных архитектурных памятников столицы, сообщает в среду пресс-служба университета.

"Сотрудники кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ в сотрудничестве с кафедрой картографии и геоинформатики географического факультета МГУ и Институтом археологии РАН воссоздали рельеф Белого города середины XVIII века. Кроме того, исследователи провели трехмерную реконструкцию древнейших [сохранившихся] исторических памятников Москвы, в частности собора Усекновения главы Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и храма князя Владимира в Старых Садех (в Басманном районе Центрального административного округа - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

"Нам важно показать, каким был этот исторический район до многочисленных изменений, которые происходили в XIX-XX веках. Были утрачены храмы, монастыри, усадьбы, да и сам район изменился до неузнаваемости. Используя технологии виртуальной и дополненной реальности, появилась возможность увидеть, как выглядела небольшая, но очень живая часть нашей столицы", - приводит пресс-служба слова лаборанта кафедры исторической информатики МГУ Максима Мироненко.

Отмечается, что в ходе междисциплинарного проекта были собраны археологические и геологические данные, позволяющие верифицировать воссозданный исторический городской ландшафт на нескольких временных срезах. Математики МГУ протестировали качество совместной визуальной, динамической имитации и отследили, как движется человек в пространстве при взаимодействии с виртуальным окружением. Их разработка позволяет повысить качество погружения пользователя в виртуальную среду, а для тестирования новых алгоритмов и механик используются 3D-модели памятников и ландшафта, разработанные социогуманитарной частью команды.

Одна из задач, которую математики ведущего российского вуза решают в рамках текущего проекта, - это актуальная среди разработчиков проблема оптимального расположения интерфейса в среде виртуальной реальности. "Многие команды работают над вариантами ее решения. Надеемся скоро поделиться новыми результатами", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника механико-математического факультета МГУ Маргариты Белоусовой.

Белый город - историческая территория в Москве, окруженная стеной с 11 башнями, которую можно условно обозначить современным Бульварным кольцом. Эта территория на протяжении всего периода своего существования активно развивалась, в XVIII веке стены утратили фортификационное назначение, при Екатерине II было принято решение об их сносе.