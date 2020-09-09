В клинике в центре Москвы пенсионерке навязали кредиты на сумму более 300 тыс. рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росздравнадзор выдал предостережение московской клинике, где пенсионерке навязали кредиты на сумму более 300 тыс. рублей. Информация передана в правоохранительные органы, сообщили в среду в пресс-службе управления ведомства по Москве и Московской области.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области по обращению гражданина проверил деятельность клиники ООО "Мед Арт" на улице Малая Ордынка. Согласно пояснениям заявителя, пожилая женщина обратилась в частную клинику за медицинской помощью, где ей были проведены медицинские процедуры и введены лекарственные препараты. После этого, по словам женщины, на нее было оказано психологическое давление, вследствие которого она подписала договоры на оказание платных медицинских услуг за счет кредитных средств, сумма двух кредитов составила более 300 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что информацию о состоянии здоровья, документацию, фиксирующую проведенные процедуры, а также сведения о сроке годности и наличии регистрации на территории Российской Федерации у введенного лекарственного препарата, сотрудники клиники предоставить женщине отказались, что является нарушением законодательства.

В ведомстве сообщили, что территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований сотрудниками ООО "Мед Арт".

Теперь клиника должна уведомить Росздравнадзор о мерах, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. Кроме того, информация о навязывании пациентке платных услуг и денежных кредитов передана в правоохранительные органы.

"Росздравнадзор призывает граждан соблюдать бдительность при выборе медицинских организаций: проверять наличие лицензии на оказание медицинских услуг, квалификацию практикующих врачей, регистрацию и срок годности используемых при лечении лекарственных средств и медицинских изделий и не поддаваться на уговоры по оказанию дополнительных платных медицинских услуг, тем более через финансовые кредиты. Росздравнадзор напоминает, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатное получение медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - заключили в пресс-службе.