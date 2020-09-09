Число нарушений при размещении бахчевых развалов в Москве сократилось в 10 раз за пять лет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили всего 14 нарушений при проверке бахчевых развалов с 1 августа в Москве, за пять лет число нарушений снизилось почти в 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"При размещении бахчевых развалов на территории Москвы с начала сезона было выявлено всего 14 нарушений. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти в десять раз меньше, чем в 2016 году. В этом году в схему включено более 250 бахчевых развалов. Для того, чтобы разместить развал на территории города без нарушений, необходимо обратиться в префектуру и включить готовый проект торговой площади в соответствующую схему размещения", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За оказание услуг вне специально отведенных для этого мест предпринимателям может быть назначен штраф. Для физических лиц - в размере до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 10 тыс. и для юридических - до 200 тыс.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, предприниматели могут разместить точку продаж в любом административном округе Москвы. В настоящий момент большинство из них расположено в Южном административном округе - 54, меньше всего в центре города - четыре. Бахчевые развалы работают в Москве ежегодно с 1 августа до 1 октября.