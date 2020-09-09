Велозарядка для гаджетов появилась на станции "Опалиха" МЦД-2

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая в системе московского транспорта велозарядка для гаджетов появилась на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Опалиха". Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На МЦД теперь можно заняться зарядкой во всех смыслах этого слова - на станции "Опалиха" МЦД-2 появилась первая в московском транспорте велозарядка для гаджетов! Идею предложили сами пассажиры. Крутите педали, вырабатывайте "зеленую" энергию и заряжайте телефон или планшет! А специальный экран покажет, какое расстояние и с какой скоростью вы проехали", - значится в публикации.

Уточняется, что зарядка будет работать в тестовом режиме месяц. Поделиться впечатлениями можно, отсканировав QR-код на корпусе устройства. Если пассажирам понравится такой вид зарядки, то тренажеры появятся и на других станциях диаметров.