Столичные компании представят на "Российской креативной неделе" инновационные проекты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Технологические предприятия Москвы на фестивале "Российская креативная неделя" представят успешные инновационные проекты в сфере креативных индустрий. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Фестиваль будет проходить с 11 по 13 сентября в Парке Горького. Всего за три дня планируется провести более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое. Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития представит специальную площадку "Сделано в Москве", посвященную креативным индустриям столицы. В программе - дискуссии, открытые диалоги с экспертами, презентации креативных стартапов и выставка "Креативные инновации Москвы".

"На площадке департамента столичные компании представят те достижения в развитии этой отрасли, которые уже есть. Например, 16 технологических предприятий Москвы презентуют успешные инновационные проекты в этой области", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.

Также фестиваль станет площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса в сфере креативных индустрий и экспертов. В рамках мероприятия будет проведен круглый стол на тему "Креативные индустрии: содержание, измерение и меры поддержки", в котором примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, первый проректор Научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики" Леонид Гохберг и другие эксперты. Помимо этого, замруководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кирилл Ильичев примет участие в сессии, посвященной нормативному регулированию креативных индустрий, а генеральный директор Московского экспортного центра, подведомственного департаменту, Алексей Калачев во время панельной дискуссии обсудит вместе с другими участниками экспортный потенциал отрасли в России.