Главврач московской больницы №67 уверен в качестве российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главный врач государственной клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова в Москве Андрей Шкода уверен в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Как рассказал главврач в среду журналистам, он уже сделал прививку против коронавируса, сотрудники больницы также планируют пройти вакцинацию.

Шкода напомнил, что ГКБ №67 - вторая после больницы в Коммунарке вступила в борьбу с коронавирусом. 23 марта на базе больницы начал работу центр, в котором прошли лечение более 5 тыс. пациентов. За время пандемии новый вирус был изучен, врачи научились бороться с ним и увидели, насколько он может быть опасен для любого человека вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

"Только сейчас, с появлением вакцины, мы видим перспективу окончания пандемии. Для меня лично не было никаких сомнений в том, делать прививку или нет. Я ее уже сделал. Нам хорошо известен принцип разработки отечественных вакцин, мы видим их безопасность и эффективность, поэтому у меня лично нет опасений относительно качества вакцины от COVID-19, разработанной в исследовательском центре имени Гамалеи", - сказал Шкода.

По его словам, сотрудники больницы в настоящий момент проходят скрининг и в ближайшие дни пройдут добровольную вакцинацию в рамках клинических исследований новой вакцины.

"Все ждут успешное завершение третьей фазы исследований, когда возможность сделать эту прививку будет у каждого, так как бесспорно одно - единственный путь к полной победе над любым инфекционным заболеванием - это вакцинация", - добавил главврач.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. Врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии доброволец может сообщить об этом врачу.