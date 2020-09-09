Цикл бесплатных лекций о природе Москвы проведут на ВДНХ осенью

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Три лекции о природе Москвы проведут на ВДНХ в сентябре и октябре в лектории павильона "Рабочий и колхозница". Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На ВДНХ стартует цикл из трех лекций о природе Москвы. Участники узнают интересные факты о водных артериях столицы, диких животных и птицах в черте города, а также о том, правильно ли люди понимают значение слова "экология", - говорится в сообщении.

Цикл экопросветительских лекций, организованный на базе образовательного проекта "Знание. ВДНХ", создан специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с Комплексом городского хозяйства.

Первая лекция под названием "Экология для начинающих" пройдет 11 сентября в 19:00. Ее проведет начальник эколого-просветительского центра "Воробьевы горы" ГПБУ "Мосприрода" Екатерина Колесова. Она расскажет о значении слова "экология" и глобальных процессах, которые необходимы для существования всех живых существ на Земле.

Вторая лекция "Городские животные. Кто они? Друзья? Враги? Соседи?" состоится 11 октября в 15:00, ее проведет начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Слушатели узнают, насколько опасно жить рядом с лисами, белками, сапсанами и лосями, как вести себя при встрече с ними на природных территориях.

Заключительную лекцию "Малые реки Москвы" проведет методист отдела экологического просвещения и учета животных ДПТ "Москворецкий" Михаил Углов 26 октября в 19:00. Он расскажет, сколько всего в Москве водотоков, в чем особенности рельефа некоторых из них и какие животные и растения обитают поблизости. Лекции состоятся в лектории павильона "Рабочий и колхозница". Вход бесплатный, но по предварительной регистрации, также в здании необходимо находиться в маске и перчатках.