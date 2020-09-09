Парк "Зарядье" за три года посетили 30 млн человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Открывшийся три года назад парк "Зарядье" стал площадкой для проведения массовых мероприятий, за это время его посетили 30 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Instagram.

"Ровно три года назад мы открыли парк #Зарядье. За это время его посетили 30 миллионов человек! Парк стал любимой площадкой для масштабных городских праздников. Парящий мост и концертный зал уникальны, как и все сооружения "Зарядья", - написал Собянин. - С днем рождения!".