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Парк "Зарядье" за три года посетили 30 млн человек

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, парк стал любимой площадкой для городских праздников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Открывшийся три года назад парк "Зарядье" стал площадкой для проведения массовых мероприятий, за это время его посетили 30 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Instagram.

"Ровно три года назад мы открыли парк #Зарядье. За это время его посетили 30 миллионов человек! Парк стал любимой площадкой для масштабных городских праздников. Парящий мост и концертный зал уникальны, как и все сооружения "Зарядья", - написал Собянин. - С днем рождения!".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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