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Тыкву весом 415 кг представят на осеннем фестивале в Аптекарском огороде

Сорт тыквы - атлантический гигант, стоимость одной семечки может достигать $100

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тыкву весом 415 кг, выращенную в Московской области, представят на осеннем фестивале в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщил в среду журналистам ландшафтный архитектор учреждения Артем Паршин.

"Сегодня мы привезли тыкву, которую вырастил в Лухавицах Андрей Гусев. В этот раз он вырастил овощ, который достиг веса 415 кг. Это не абсолютный рекорд для России, но это рекорд этого сложного 2020 года", - сказал Паршин.

Он добавил, что сорт тыквы - атлантический гигант. Это популярный сорт из Америки.

"Первого ноября, когда будет завершаться фестиваль, Андрей приедет в Аптекарский огород. Он заберет семена тыквы, так как это его собственность. Возможно, какое-то небольшое количество семян мы разыграем. Семена довольно дорого стоят на самом деле. В США семечка может стоить до $100", - отметил Паршин.

Он добавил, что в такой тыкве может быть около сотни семян. Они в два раза крупнее обычного.

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