Столичные приставы перешли на электронную запись на прием посетителей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Столичные судебные приставы перешли на электронную запись на прием посетителей. Об этом рассказала на брифинге заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве - заместитель главного судебного пристава столицы Евгения Клименко.

По ее словам, стимулом к применению новой технологии (сама электронная запись была внедрена ранее, но граждане ею редко пользовались) стали ограничения из-за пандемии коронавируса. "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции службой судебных приставов реализуется комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе в отделы судебных приставов допускается ограниченное количество граждан (для избежания скопления людей, в частности, запрещен допуск лиц, у которых при входе выявляется повышенная температура - прим. ТАСС). Личный прием граждан в ГУФССП по Москве и его структурных подразделениях проводится по предварительной записи", - пояснила она. Записаться на личный прием можно через сервис "Запись на прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" на сайте ГУФССП России по Москве. Предварительная запись осуществляется не менее чем за три дня, но не более чем за 30 дней до даты обращения.

"Электронная очередь" на прием значительно упростила ситуацию и для самих приставов, и для посетителей. "Если раньше в день приема пристав весь день ждал посетителей, откладывая другие дела, а сами посетители сталкивались с очередями, когда приходили одновременно, то теперь каждый посетитель знает время своего приема у пристава, а пристав - в какое время к нему придут на прием", - рассказал начальник отдела ГУФССП по Москве по работе с обращениями граждан и организаций Камболат Абрегов. По его словам, с момента возобновления приема граждан в структурных подразделениях ГУФССП по Москве 16 июня на личном приеме у столичных приставов побывали более 17 тыс. граждан. Для сравнения - с начала года в ГУФССП поступило порядка 30 тыс. жалоб, связанных с исполнительным производством.

Альтернатива хождения к приставам

По словам Евгении Клименко, большая часть возникающих у граждан вопросов к приставам может разрешиться и вовсе без хождения к ним. Для этого в столичном управлении ФССП, как и в целом в службе приставов, активно развиваются дистанционные технологии. "На ряд вопросов граждане могут получить ответы, используя электронные сервисы: "Личный кабинет стороны исполнительного производства", "Интернет-приемная", "Банк данных исполнительных производств", - отметила замглавы ГУФССП. Так, "Личный кабинет стороны исполнительного производства" позволяет узнать о ходе исполнительного производства и наложенных ограничениях. С его помощью взыскатель или должник могут подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу. Обращение можно также направить через "Интернет-приемную" на сайте ГУФССП, а узнать о задолженности и оплатить ее - через "Банк данных исполнительных производств" или через мобильное приложение "ФССП". "Возможность оплаты предоставляется гражданину, находящемуся в любой точке мира, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - отметила Клименко.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы граждане могут получить на сайте в разделах "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства", "Вопрос - ответ" и "Жизненные ситуации". Кроме того, граждане могут позвонить в колл-центр ГУФССП по Москве по телефону 8 (800) 250-39-32 (для жителей Москвы - 8 (495) 870-95-50). С начала года туда поступило 250 тыс. обращений граждан. А для тех, кто ошибочно попал в число должников (при совпадении фамилий, имен и даже дат рождений с реальными должниками, такие ситуации должен исправить вступивший в силу закон, обязывающий указывать в материалах, поступающих приставам, паспортные данные, СНИЛС, ИНН), в ГУФССП работает горячая линия: 8 (499) 558-19-94.

"Мы призываем граждан, участвующих в исполнительном производстве, решать возникающие у них вопросы дистанционно, используя современные технологии и доступные электронные сервисы службы судебных приставов", - подчеркнула Клименко.