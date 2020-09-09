Эксперт: оператор премиальных такси Wheely нарушает общее положение о защите данных

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что сервис заказа премиальных авто с водителем Wheely нарушает общее положение о защите данных, не раскрывая водителям, как эксплуатируются их персональные данные, что в то же время требует указ мэра, действующий в Москве. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

Накануне The Guardian сообщил, что Wheely, который имеет штаб-квартиру в Лондоне, обратился в офис уполномоченного по информации Великобритании (ICO) с заявлением, что на компанию оказывают давление, потенциально нарушая европейский закон о конфиденциальности. В компании считают, что информация о геолокации и водителях может быть использована для нарушения конфиденциальности пассажиров; при этом Wheely сомневается, что у компании или любого другого предприятия, созданного в ЕС и предоставляющего услуги по вызову автомобилей в Москве, есть законное для Общего регламента по защите данных (GDPR) основание для передачи таких данных.

"[Гендиректор Wheely Антон] Чиркунов ссылается на общее положение о защите данных (GDPR), которое якобы он нарушит тем, что предоставит данные водителей государству. Но самое интересное в том, что GDPR этого и не запрещает: все принципы GDPR будут соблюдены. Получается, что это как раз сам Wheely нарушает принципы GDPR, так как не раскрывает водителям, как эксплуатирует их данные и за что увольняет", - считает Зотов.

По его словам, перевозчик Wheely "не разбирается в законах, на которые ссылается". Зотов подчеркнул, что сейчас сервис Wheely незаконно продолжает работать в России, несмотря на приостановку деятельности своей российской дочерней компании.

"Тренд последних лет в полном раскрытии данных о водителях профильным ведомствам, чтобы обеспечивать безопасность поездки, - это не только московская практика, а распространенная история для многих ведущих стран. Более того, данный инструмент позволяет пассажирам быть уверенными, что их поездка выполняется в рамках закона и при возникновении ДТП их права будут защищены, а компенсация выплачена. Увы, но дальнейшее развитие сервиса без соблюдения законодательства будет невозможно, что безусловно плохая новость для полюбивших данный сервис пассажиров", - сказал Зотов.

По информации транспортного комплекса, данные о самих пассажирах такси не запрашиваются и не передаются в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС). Информация о водителе и местонахождении автомобиля нужна для повышения безопасности пользователей.

Ситуация с Wheely

Ранее Мещанская межрайонная прокуратура признала деятельность Wheely, нарушающей требования законодательства, поскольку компания возобновила работу в условиях пандемии без предоставления требуемых властями данных о геолокации в единую информационную систему. В результате проверки прокуратура вынесла Wheely представление о незамедлительном устранении нарушений.

Седьмого августа в пресс-службе компании сообщили ТАСС, что сервис заказа премиальных авто с водителем Wheely приостановит свою работу в Москве на 90 дней. Такое решение вынес Мещанский районный суд.

Комментируя решение суда, гендиректор Wheely Антон Чиркунов заверил, что компания полностью уверена в своей правоте и будет подавать апелляцию.

Вопрос о передаче данных о геолокации

С 22 апреля в Москве указом мэра была приостановлена работа операторов каршеринга. 21 мая был принят новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении ряда условий.

Согласно указу мэра Москвы, пассажирские перевозки можно осуществлять при условии предоставления в ЕРНИС Москвы базовых сведений о перемещении автомобилей. Это требование выполнили все ведущие компании, кроме Wheely, сообщали в пресс-службе транспортного комплекса столицы.