Загруженность дорог в Москве достигла восьми баллов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пробки на автомобильных дорогах Москвы достигли вечером в среду 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне продолжительного дождя.

По данным на 18:35 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Раушской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Пречистинка, Покровка, Неглинная, Мясницкая, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Волоколамском шоссе и шоссе Этузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и западе МКАД.