МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Еще пять временных велодорожек появилось в центре столицы без ущерба для действующего парковочного пространства и автомобильных рядов. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В центре Москвы появилось еще пять временных велодорожек. Ездить теперь можно на участках Малой Дмитровки, Каретного ряда, Газетного переулка, Большой Ордынки и Большой Полянки. Количество автомобильных рядов и парковок на улицах при этом никак не изменилось", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что велополосы проработают до 1 ноября. "Если такие велодорожки вам понравятся, сделаем их в следующем сезоне", - отмечается в публикации.

9 июля заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что на Лесной улице без ущерба для автомобильного движения и действующих парковок организовали временную велополосу. По его словам, за четыре дня количество велосипедистов на этой улице возросло на 29% и достигло 1,9 тыс. человек в сутки.